Martucci “da rigenerare”, il rione attende il progetto

Si lamentano del traffico davanti alle scuole, di aree recintate e abbandonate a discarica, di strade e marciapiedi sconnessi, dell’illuminazione che è migliorata in piazza Daloiso, con le luci a Led, ma che resta carente in altre zone. “Ci sarebbe bisogno di più aree verdi, di centri ludici e di aggregazione, di videosorveglianza”.

È la voce di Rione Martucci di Foggia, uno dei tanti quartieri periferici della città per cui esisteva, fino a qualche anno fa, un comitato che si preoccupava di tenere desta l’attenzione sulla zona. Chi ci risponde spiega che ora il gruppo è inattivo, tante parole sono state spese in campagna elettorale e “finché le opere annunciate non le vediamo, non ci crediamo”. Si attende la realizzazione del progetto del Comune, importante e imponente, che è già in cantiere per Martucci.

La sua rigenerazione è stata finanziata con 6 milioni di euro a valere sul Pnrr missione 5. Si tratta di uno degli interventi più corposi fra le opere portate a segno dalla gestione commissariale. La tecnostruttura comunale ne ha esposto un piano dettagliato nel Pfte (piano di fattibilità tecnica ed economica delle opere pubbliche), strumento utile per accelerare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È un “progetto integrato di rigenerazione urbana attraverso interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano, di promozione della pratica sportiva, di sviluppo dei servizi culturali e sociali”. La sua finalità è ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. L’appalto se l’è aggiudicato una ditta di Roma a ottobre scorso, tempo di esecuzione, come da bando, poco più di due anni.

Sono molte le opere che si andranno a realizzare, la ristrutturazione della palestra polifunzionale della scuola Manzoni, la realizzazione di un centro integrato, la riqualificazione di un’area a verde nonché il tanto auspicato “mercato di quartiere”. Inoltre, una nuova rete di fognatura pluviale, il ripristino funzionale di strade e marciapiedi, la realizzazione di un’area dog di quartiere. Un look tutto nuovo atteso da anni.

In una interpellanza alla sindaca Episcopo, il consigliere di “Progetto Concittadino” Antonio De Sabato, ha chiesto di recente di condividere anche le informazioni circa la realizzazione dello “skate park” a Rione Martucci di cui, nell’articolato quadro economico dell’intervento, sono dettagliati i lavori.

Aggiungiamo che da realizzare è anche la mensa scolastica presso la medesima scuola Manzoni in via Nannarone, destinataria di 750mila euro di finanziamento a valere su un’altra missione del Pnrr, la n. 4: “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”.

Di quest’opera sono già state realizzate le fondamenta e i residenti ne hanno colto la prima pietra.

Paola Lucino



Pubblicato il 6 Marzo 2024