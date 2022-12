Martina Criscio trionfa ad Orleans:“Una gioia speciale vincere qui”

Strepitosa prova di Martina Criscio che vince il Grand Prix FIE di sciabola a Orleans, prova valida per il circuito della Coppa del Mondo.L’azzurra, ammessa di diritto al tabellone principale, è partita superando la francese Mathilde Mouroux per 15-10 poi si è imposta nettamente (15-8) sulla fortissima ucraina Olga Kharlan ed ha regolato per 15-13 la spagnola Lucia Martin Portugues, vincitrice della prima tappa di Coppa del Mondo in novembre ad Algeri. Martina Criscio si è garantita l’accesso al podio eliminando all’ultima stoccata la statunitense Magda Skarbonkiewicz poi in semifinale ha avuto la meglio per 15-12 sull’altra azzurra Chiara Mormile. Davvero emozionante e spettacolare la finale con la francese Manon Apithy Brunet, beniamina del pubblico di casa, che conduceva per 14-12 ma con tre stoccate consecutive Martina Criscio si è presa di forza il gradino più alto del podio. L’ultimo successo in Coppa del Mondo per la foggiana delle Fiamme Oro era datato gennaio 2018.

Una gioia che Martina Criscio rivela a cuore aperto: “Sono veramente contenta di essere tornata alla vittoria – ha dichiarato a fine gara – e sono felice di averlo fatto ad Orleans dove lo spettacolo è bellissimo. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, a partire dal mio Maestro Benedetto Buenza, il mental coach Mirko Buenza, il preparatore Mimmo Di Molfetta, tutti i miei compagni di sala, il presidente del “mio” Circolo Schermistico Dauno Romeo Maestri ed il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Sono felice di poter dire che ce l’abbiamo fatta! Adesso un piccolo respiro, ci riposiamo per queste feste di Natale e da gennaio si ricomincia, più forti di prima!”.

