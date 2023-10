Martin vince MotoGp Thailandia, Bagnaia secondo

(Adnkronos) – Jorge Martin vince il Gp di Thailandia 2023 nella classe MotoGp. Il pilota spagnolo della Pramac Racing trionfa davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia. Il campione del mondo, secondo, mantiene la leadership nel Mondiale davanti all'iberico, che completa il suo weekend perfetto dopo la vittoria nella Sprint di sabato. Terzo posto per la Ktm del sudafricano Brad Binder, capace di lottare per la vittoria praticamente fino alla bandiera a scacchi. Martin, scattato dalla pole position e leaderdal primo metro, a 4 giri dalla bandiera a scacchi viene passato da Binder. Il sudafricano cerca di difendere la leadership, ma Martin risponde a poco più di una tornata dal termine. Bagnaia, terzo, si gioca il tutto per tutto con un attacco alla coppia che lo precede. Il campione del mondo si prende di prepotenza la seconda piazza e limita i danni nella corsa al Mondiale. Bagnaia comanda con 386 punti, Martin insegue a 379. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Ottobre 2023