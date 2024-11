Martin campione MotoGp, il discorso e la citazione: “Come diceva Berlusconi…” – Video

(Adnkronos) – Jorge Martin trionfa nel Motomondiale 2024 e festeggia il titolo di campione MotoGp citando… Silvio Berlusconi. Il pilota spagnolo della Pramac ha conquistato il titolo con il terzo posto sul tracciato di Barcellona, respingendo l'ultimo disperato assalto di Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese della Ducati, campione del mondo nel 2022 e nel 2023, ha vinto l'ultima gara dell'anno ma non è riuscito a completare la rimonta iridata. Martin, al settimo cielo per il risultato raggiungo, ai box ha festeggiato e brindato con il suo team. I video delle celebrazioni hanno invaso i profili social e sono rimbalzati online. Tra le varie clip, ce n'è uno quantomeno curiosa. Il pilota iberico, dopo qualche brindisi che ha lasciato tracce, arringa il suo team con un discorso. E la citazione che il 26enne di Madrid regala alla platea è sorprendente: "Come diceva Berlusconi… Più forte della sfortuna, più forti dell'invidia… Abbiamo vinto!", dice rifacendosi a una frase del fondatore di Forza Italia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Novembre 2024