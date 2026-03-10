Attualità

Marson (Google for Education): “Insieme a Luiss per integrare IA in istruzione e ricerca”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Siamo entusiasti di annunciare una collaborazione tra Google e l’Università Luiss, pensata per capire come possiamo supportare il personale, sia docente che amministrativo, oltre agli studenti, mettendo a disposizione la migliore tecnologia per l’intelligenza artificiale in un ambiente sicuro e protetto, creando così un faro su come l’IA può essere utilizzata per supportare l’istruzione superiore”. Così Colin Marson, senior director Google for Education, intervenuto all’incontro promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da Google, 'Nuove frontiere della formazione nell'era dell'AI' dedicato all’evoluzione dei modelli formativi e all'integrazione funzionale dell’IA nei processi accademici. “Vediamo questa come una collaborazione di lungo termine, in cui Google fornirà sia tecnologia che sviluppo professionale, formazione e certificazioni, in collaborazione con l’Università Luiss. Gli ambiti principali della collaborazione sono tre. Il primo riguarda insegnamento e apprendimento, supportando docenti e studenti nell’utilizzo dell’IA per didattica e apprendimento personalizzato. Il secondo riguarda la ricerca, aiutando i docenti a condurre i progetti in maniera più efficiente ed efficace. Infine, il terzo riguarda il personale amministrativo, supportandolo nell’uso dell’IA per rendere più efficienti le attività quotidiane”, ha concluso Marson. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Milano, al via ‘Storie sul binario giusto. Il palio di Legnano’, mostra per 850 anni battaglia

25 minuti fa

L’Australia dà asilo politico alle calciatrici dell’Iran: non avevano cantato l’inno nazionale in Coppa d’Asia

28 minuti fa

Boccardelli (Luiss): “Ia già usata da 70% degli studenti, serve guidarne l’uso”

34 minuti fa

Farmaci, ok Aifa a rimborso di seladelpar per colangite biliare primitiva

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio