Marra (Diabete Italia): “Garantire equità cure e percorsi omogenei sul territorio”

(Adnkronos) – “Tra gli interventi principali che sarebbe necessario mettere in campo oggi per evitare che i pazienti con diabete continuino a incontrare criticità, vi è, innanzitutto, la garanzia di equità nell’accesso alle cure. Con l’attuale organizzazione della sanità regionale che abbiamo in Italia, purtroppo, si registrano grandi differenze nella capacità delle istituzioni regionali di applicare dei percorsi omogenei su tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto Fabiano Marra, presidente di Diabete Italia, intervenendo all’incontro promosso oggi a Roma dal senatore Francesco Zaffini in vista della Giornata mondiale del diabete. Intitolato ‘Diabete oggi: prospettive e sfide’, il confronto che si è tenuto in Senato ha chiamato a raccolta istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e stakeholder del sistema salute.

“Questo, purtroppo, è determinato dall’incapacità, in alcuni casi, di allocare correttamente le risorse da destinare alla salute e, in altri, probabilmente, dalla mancanza di sensibilità verso la prevenzione, che potrebbe tradursi in un risparmio – spiega – perché, oggi la spesa principale del diabete già di per sé è molto elevata: la patologia, infatti, assorbe circa il 15% della spesa sanitaria nazionale, e, di questa quota, oltre il 50% è rappresentato dai costi delle complicanze dovute ad un percorso di cura non corretto”. “Se gli amministratori avessero la capacità di avere una visione di medio-lungo termine, tutte queste spese sanitarie potrebbero essere risparmiate a favore di una prevenzione che consenta ai pazienti, da una parte, di accedere alle cure in modo equo in tutte le regioni, e, dall’altra di evitare complicanze che rappresentano la principale spesa in ambito diabetologico”.

“La qualità della vita di una persona con il diabete non consiste nel controllare l’emoglobina glicata, che è il valore della glicemia riferito agli ultimi tre mesi, perché questo dato potrebbe essere falsato da una gestione della patologia non particolarmente corretta – ha sottolineato Marra – Qualità della vita significa, invece, non avere sbalzi glicemici; essere consapevoli di cosa significa convivere con questa malattia e avere degli strumenti tecnologici che agevolino la gestione della stessa. La tecnologia deve essere accessibile a tutti: anche chi non ha grande dimestichezza con essa dovrebbe poterla utilizzare con facilità. Questo significa che tutte le possibilità offerte dalla tecnologia, dalla trasmissione dei dati, al monitoraggio e al controllo costante della situazione, dovrebbero essere automatizzate all’interno di questi sistemi, che dovrebbero quindi essere più semplici da utilizzare per tutti. Un altro aspetto importante, oltre alla tecnologia, è l’accesso ai nuovi farmaci innovativi, che consentono di trattare il diabete in modo più semplice e di garantire che non si verifichino le complicanze che abbiamo visto fino a oggi. I nuovi farmaci disponibili non sono sempre accessibili a tutti, a causa delle diverse modalità con cui le varie regioni consentono alle persone con diabete di accedervi”.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026