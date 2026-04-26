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Marotta e la bufera Rocchi: “Inter non ha arbitri graditi o sgraditi”

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(Adnkronos) – "Noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza, questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti". Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, si esprime così mentre il calcio italiano viene scosso dall'ennesima inchiesta. Il designatore arbitrale è indagato per frode sportiva dalla procura di Milano. Sotto i riflettori, anche un presunto incontro sugli arbitri graditi e sgraditi all'Inter. "Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco ad esempio al rigore di Inter-Roma. Sono tranquillo, siamo estranei e lo saremo in futuro", dice Marotta a Sky Sport. "Se ci aspettatiamo che qualcuno venga ascoltato? Sono stato molto chiaro, non ho nulla da aggiungere”. "La Procura di Milano fa riferimento alla situazione a San Siro durante la gara di andata di Coppa Italia col Milan? Mi ha sorpreso perché non dico che non ricordo, non trovo collegamenti. Ho appreso tutto dalla stampa, ho risposto in modo esaustivo. Non voglio dire nulla di più, siamo qui a Torino per giocare la partita e portarci a casa questo Scudetto meritato. Abbiamo agito nella massima correttezza", ribadisce. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Aprile 2026

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