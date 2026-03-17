Marocco vince Coppa d’Africa… dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato

(Adnkronos) – Il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa… con oltre due mesi di ritardo. Oggi, martedì 17 marzo, a rovesciare il risultato del campo, che aveva visto il Senegal trionfare in finale 1-0 ai supplementari con il gol di Gueye, è stata la Caf, la Federazione africana, accogliendo il ricordo di quella marocchina e assegnando, di fatto, la coppa a tavolino al Marocco. Alla base della decisione della Federazione quanto successo durante la finale, con il Senegal che ha abbandonato momentaneamente il terreno di gioco, portando poi a una sospensione della partita, dopo un calcio di rigore, poi sbagliato da Brahim Diaz, assegnato al Marocco. La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale diramata dalla Caf: "Il Comitato d'Appello della CAF ha deciso che la Nazionale del Senegal è dichiarata sconfitta a tavolino nella finale della Coppa d'Africa 2025, con il risultato della Partita registrato come 3-0 a favore della Federazione del Marocco".

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Pubblicato il 17 Marzo 2026