Mark Zuckerberg con la moglie alla sfilata di Prada a Milano, prove di accordo su occhiali Ai

(Adnkronos) – Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, sono stati ospiti alla sfilata autunno-inverno 2026/27 di Prada, presentata nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, negli spazi di Fondazione Prada, a Milano.  I due sono stati avvistati in prima fila seduti tra il presidente esecutivo di Versace, Lorenzo Bertelli e l’ad del gruppo Prada, Andrea Guerra. Una presenza che pare confermare così i rumors su un possibile accordo con EssilorLuxottica per gli occhiali Ai a marchio Prada. Nel backstage dello show, interpellata sulla possibilità di un’intesa con Meta, Miuccia Prada ha risposto: “Forse, chissà”.  
Pubblicato il 26 Febbraio 2026

