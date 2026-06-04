Marjane Satrapi morta d’amore, il caso della regista franco-iraniana

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L'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata celebre in tutto il mondo con il fumetto e il film "Persepolis", è morta all'età di 56 anni. Lo ha appreso l'Afp. "Marjane Satrapi è morta di dolore, poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita", si legge in un comunicato dei suoi cari trasmesso all'agenzia francese. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l'8 aprile 2025.

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Pubblicato il 4 Giugno 2026