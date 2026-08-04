Marito Roccella, ritrovato il corpo di Luigi Cavallari nel lago di Vico

(Adnkronos) – E' stato ritrovato nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Cavallari era scomparso nelle acque del lago lo scorso 27 giugno, quando si era tuffato dall'imbarcazione senza riemergere. A quel punto la ministra contattò i soccorsi, mettendo in moto le ricerche che sono proseguite fino a oggi.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026