Attualità

Marito Roccella, ritrovato il corpo di Luigi Cavallari nel lago di Vico

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E' stato ritrovato nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Cavallari era scomparso nelle acque del lago lo scorso 27 giugno, quando si era tuffato dall'imbarcazione senza riemergere. A quel punto la ministra contattò i soccorsi, mettendo in moto le ricerche che sono proseguite fino a oggi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Campi Flegrei, esplode la protesta dopo il terremoto: porto di Pozzuoli bloccato

18 minuti fa

Policlinico di Milano primo ospedale pubblico con nuovi robot chirurgici provenienti dalla Cina

35 minuti fa

“Bonolis e Bruganelli in buoni rapporti per soldi”, l’accusa e la replica del conduttore

37 minuti fa

Mondiali di Atletica a Roma, ok dal Governo alla garanzia di finanziamento

42 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio