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Marito Roccella, proseguono ricerche nel lago di Vico: al lavoro sommozzatori e robot

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(Adnkronos) –
Proseguono le ricerche nel lago di Vico. Arrivano da Firenze, Milano e Reggio Calabria i sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati oggi nelle ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno.  
Da più di due settimane le operazioni vanno avanti senza sosta nello specchio d'acqua, dove la visibilità già a pochi metri di profondità è quasi nulla. Un elemento che rende ancora più complesse le ricerche che oggi vedono in campo 15 unità dei vigili del fuoco, insieme a personale dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Sul posto, oltre ai nuclei specializzati dei sommozzatori ci sono i soccorritori acquatici provenienti da Firenze ed esperti topografi di Viterbo, oltre a un'unità di Comando locale per il coordinamento dell'intervento.  Ogni elemento utile alle ricerche viene analizzato e approfondito, grazie anche all'impiego di sofisticate tecnologie di ultima generazione con sonar ad alta definizione e robot subacquei in grado di raggiungere elevate profondità e scandagliare un'area particolamente vasta. 
Cavallari sabato 27 giugno era in gita sul lago insieme alla moglie quando si è tuffato dalla barca. Da quel momento, però, non è più riemerso. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Luglio 2026

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