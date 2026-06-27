Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, in corso le ricerche

(Adnkronos) – Il marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua e non è più risalito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno effettuando le ricerche nel lago.

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Pubblicato il 27 Giugno 2026