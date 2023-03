Dopo la sconfitta odierna contro il Monterosi Mario Somma si è dimesso dall’incarico di allenatore del Foggia. L’ormai ex tecnico dei rossoneri, dopo l’ennesima sconfitta ha dato le sue dimissioni in sala stampa: “Sono qui a comunicare le mie dimissioni” ha detto l’ormai ex allenatore dei satanelli. Che poi ha chiosato: “Non sono più in grado di gestire questa rosa e mi faccio da parte. Foggia avrà un tifoso in più e ringrazio tutti per come sono stato accolto”. Le dimissioni giungono dopo una partita inguardabile dei rossoneri. Non sono mai riusciti ad impensierire il portiere avversario, mettendo in campo, solo dopo il secondo gol ospite, una reazione di nervi. Non è servito a ritrovare solidità il cambio di modulo, tornato al 3-5-2 caro a Gallo. Una sonora e meritata sconfitta giustamente contestata dal pubblico presente allo Zaccheria.



Pubblicato il 25 Marzo 2023