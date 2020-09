Mario Rosini Trio e Gaetano Partipilo Boom Collective in concerto

Ultima giornata di programmazione per la terza edizione del Tremiti Music Festival, promosso da Regione Puglia, PugliaPromozione e amministrazione comunale con l’organizzazione di Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese e la direzione artistica di Roberto Ottaviano (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, informazioni su pugliasounds.it).

Stasera alle ore 20.30 in Piazza Sandro Pertini a San Domino Mario Rosini Trio presenta una canzone intorno al mondo, il trio composto da Mario Rosini – pianoforte e tastiere, Paolo Romano – basso elettrico e Mimmo Campanale- batteria, si muove tra jazz e musica d’autore con un repertorio che va da Bruno Lauzi a George Benson, da Al Jarreau a Stevie Wonder e propone composizioni originali dello stesso Rosini. Alle ore 21.30 Gaetano Partipilo Boom Collective, Angela Esmeralda, voce, Carolina Bubbico, voce e synth, Seby Burgio, pianoforte, Gaetano Partipilo, sax alto e soprano, electronics, tastiere, Giuseppe Bassi, contrabbasso e basso elettrico e Dario Congedo, batteria, una delle più interessanti realtà del jazz italiano, una vera e propria formazione All-stars jazz made in Puglia. Il collettivo si è riunito per registrare un primo album pubblicato da Auand, con il sostegno di Puglia Sounds Record, un album con un timbro moderno ed un sound attuale. I riferimenti infatti suggeriscono le sonorità indie rock dei Radiohead, le celebri soundtrack di John Barry e le contaminazioni elettroniche di John Zorn legati da un unico filo conduttore che si chiama jazz.

Tutti i concerti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria secondo tre modalità: presso la pro loco delle Isole Tremiti ore 9.30/13.30 e ore 16.00/18.00; scrivendo a info@puglaisounds.it e telefonando al numero 0805243000.

