Mario Kart 8 Deluxe si aggiorna per Switch 2

(Adnkronos) – Nintendo ha rilasciato l'aggiornamento 4.0.0 di Mario Kart 8 Deluxe, pensato per sfruttare le caratteristiche di Nintendo Switch 2. La patch, disponibile da oggi, introduce una serie di miglioramenti tecnici e alcune novità nel comparto multiplayer, confermando l'attenzione dell'azienda giapponese nel mantenere aggiornati i titoli di maggior successo anche a distanza di anni dal debutto. Tra le modifiche principali figura il supporto al display di Switch 2 e ai televisori ad alta risoluzione, che garantisce una resa grafica più definita rispetto alla versione originale. Nintendo ha inoltre ridotto i tempi di caricamento prima dell'inizio di gare e battaglie, un intervento che dovrebbe rendere l'esperienza di gioco più fluida soprattutto nelle sessioni in locale con più partecipanti. Proprio il multiplayer locale riceve l'aggiornamento più rilevante: da questa versione è possibile giocare fino a otto persone contemporaneamente, contro le quattro previste finora. Per raggiungere questo numero è necessario collegare alla console fino a sette controller Nintendo Switch, tra Joy-Con e Pro Controller, mentre per l'ottavo giocatore è richiesto almeno un Joy-Con 2 o un Pro Controller di Switch 2. L'aggiornamento introduce anche il supporto a CameraPlay, funzione che permette di mostrare il volto dei giocatori durante le gare tramite una videocamera USB, venduta separatamente. L'opzione è disponibile sia in multiplayer locale, da due a quattro giocatori, sia online, dove però l'utilizzo della videocamera è vincolato alla partecipazione a una sessione GameChat: solo i membri della sessione potranno vedere le immagini e ascoltare l'audio del microfono.

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Pubblicato il 3 Settembre 2026