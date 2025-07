Mario Adinolfi dopo l’Isola dei famosi: “Comincia la fase 2 del dimagrimento”

(Adnkronos) –

Mario Adinolfi non si arrende. Il politico, dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, ha deciso di proseguire con una nuova fase del suo percorso di dimagrimento. La partecipazione al reality di Canale 5, condotto da Veronica Gentili, ha permesso a Mario Adinolfi di perdere circa 26 chili. Ma ora "inizia la fase due del dimagrimento”, ha detto il giornalista in un video condiviso su Instagram. E ha spiegato: “Questa è la prima iniezione di un farmaco che mi è stato consigliato sotto stretto controllo medico, che si inietta nella pancia”. Il trattamento prevede infatti iniezioni addominali di un farmaco nuovo, che agisce sul dimagrimento e contiene il principio attivo ‘Tirzepatide’: “È la prima volta che l’ho fatto in vita mia, qui si fa sul serio”, ha spiegato Adinolfi. Mario Adinolfi, dopo il suo rientro dall'Isola dei famosi, era finito in ospedale. Il giornalista e politico aveva raccontato all'Adnkronos i dettagli del suo malessere: "Ieri pomeriggio ho iniziato ad avvertire dei dolori che si sono poi molto intensificati e allora sono andato nell'ospedale dove è nata la mia ultima figlia, che è il Santo Spirito in Sassia. Lì hanno visto che la situazione era un pochino fastidiosa, il mio corpo aveva assunto una serie di novità dalla mia performance in Honduras. Non mangiavo quasi niente e ho perso moltissimo grasso che è stato poi processato da fegato e reni in maniera sempre più faticosa". A complicare la situazione il suo viaggio transoceanico: "E' stato interminabile, poi la calura romana mi ha accolto con temperature inaspettate e umidità clamorosa. In più, il mio corpo non era più abituato a mangiare, quindi alla prima colazione con cappuccino e cornetto evidentemente qualcosa deve essere saltato per aria e hanno trovato dei valori molto sballati". Adinolfi aveva raccontato di aver avuto "una notte molto paurosa perché i dolori erano atroci. Il corpo evidentemente ha deciso di darmi un segnale definitivo che lo stress aveva raggiunto un punto di non ritorno". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Luglio 2025