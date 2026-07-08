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Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale

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(Adnkronos) –
Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Repubblica', Adinolfi con il presunto sistema della 'scommessa collettiva', meccanismo finito sotto i riflettori della trasmissione 'Le Iene', avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni; altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori.  Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Adinolfi si trova ai domiciliari. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Luglio 2026

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