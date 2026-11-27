(Adnkronos) – “Marilab è solita organizzare questi incontri che hanno l’intento di avvicinare i medici del territorio e quindi tutta l’utenza che sta nel territorio alla e ai professionisti dell’azienda”. Ha esordito così l’amministratore delegato di Marilab srl, Luca Marino, all’evento ‘L’innovazione nell’imaging, per la prevenzione e il follow up: diffusion whole body e colonscopia virtuale’ tenutosi presso il Marilab Future Labs di Pomezia. I talk, come spiega il medico specializzato in patologia clinica, “hanno l’intento di far conoscere esattamente quella che è l’offerta che Mariab dà sul territorio sia da un punto di vista di prestazione sia da un punto di vista tecnico scientifico”. Degli incontri che sono dei veri e propri punti di confronto ed incontro, come sottolinea Marino, “in cui i medici esterni con i nostri professionisti possono approfondire tutte le e le metodiche diagnostiche che Marilab può offrire”.

“Da medico posso dire che l’aspetto più importante è proprio la condivisione di quello che noi, come centri di riferimento che sono deputati alla diagnosi e alla presa in carico del paziente, dobbiamo fare nei confronti poi di quello che ha il compito di seguire il paziente, di instaurare un percorso di cura e risolvere ovviamente quello che è il problema diagnostico posto – ha spiegato Marino -. Quindi è fondamentale che i medici sappiano in maniera approfondita quella che è l’offerta diagnostica che può dare Marilab in termini sia di metodologia sia da un punto di vista scientifico”

Marilab è una struttura che nasce come laboratorio di analisi. Un campo che, come sottolinea Marino , “ha fondato la sua storia e la sua reputazione ma nel corso del tempo si è allargata in altri ambiti. Ormai sono tantissimi anni che siamo anche nel mondo della diagnostica per immagini dove abbiamo investito moltissimo. Oggi la tecnologia è fondamentale perché dà un supporto notevole ai professionisti che devono mettere in campo le loro competenze a tutti i livelli”. Una collaborazione, quella tra medico e tecnologia, che diventa fondamentale e che ha visto l’azienda investire moltissimo. “Oggi abbiamo a disposizione del territorio strumentazioni e tecnologie di primissimo livello che ci permettono appunto di dare un’offerta ad altissimo livello”, ha concluso Marino.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026