“Oggi la tecnologia è fondamentale perché dà un supporto notevole ai professionisti che devono mettere in campo le loro competenze a tutti i livelli”. Così l’amministratore unico di Marilab srl, Luca Marino, a margine dell’evento “L’innovazione nell’imaging, per la prevenzione e il follow up: diffusion whole body e colonscopia virtuale” tenutosi presso il Marilab Future Labs di Pomezia.



Pubblicato il 27 Novembre 2026