Marine Le Pen: “Non cederemo mai di fronte a una violazione della democrazia”

(Adnkronos) – "La decisione che è stata assunta contro di me è una decisione che scrive la parola fine a tutti i principi dello stato di diritto, perché sono stata condannata all'interdizione dai pubblici incarichi con un'esecuzione immediata e questo significa che io non posso avere il doppio grado di giudizio". Lo ha detto Marine Le Pen, ex presidente del Rassemblement National, in videocollegamento con il congresso federale della Lega, in corso a Firenze, a proposito della sua recente condanna da parte del Tribunale di Parigi a quattro anni di carcere, di cui due da scontare con braccialetto elettronico, a una multa di 100.000 euro e a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato, il che le impedisce di candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027. "L'attacco è molto violento – ha aggiunto Le Pen – Questo attacco è nei miei confronti, ovviamente, ma questo non è un problema, ma è nei confronti di tutto il popolo francese perché questa decisione non rimette in discussione il mio futuro, ma rimette in discussione il futuro del nostro Paese, il futuro dei francesi che non avranno scelta, non potranno scegliere, non potranno votare per un candidato che loro vogliono vedere alla guida del nostro paese, visto che ero peraltro favorita per le elezioni presidenziali dai sondaggi". Sollecitata dalle domande del leader della Lega Matteo Salvini, Le Pen ha spiegato che contro la sentenza "ovviamente lotteremo, noi non abbasseremo mai le braccia di fronte a questa violenza; quindi noi non cederemo mai di fronte alla violazione della democrazia. Utilizzeremo tutti gli strumenti giuridici per poter presentarci a questa elezione presidenziale e quindi mettere in scacco questo tentativo di scrivere la parola fine al funzionamento democratico della Francia". "La nostra sarà una lotta pacifica, democratica", ha aggiunto. Da parte sua Salvini, ha sollecitato "un grande applauso" della platea congressuale per Marin Le Pen. "Spero che questo affetto umano prima che politico ti arrivi Marine", ha detto il leader della Lega. "Sei vittima di un atto di violenza, di arroganza e di ingiustizia". Ringraziando per l'applauso, Le Pen si è rivolta a Salvini dicendo: "Sai benissimo quello che sto vivendo, perchè lo hai vissuto anche tu". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2025