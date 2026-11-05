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Marinali (Utilitalia: “Emergenza climatica ormai è nuova normalità”

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“Ormai non parliamo più di emergenza climatica, ma di una nuova normalità. E la prima risorsa cui si guarda quando c’è una crisi climatica è l’acqua. Il settore ha fatto investimenti importantissimi per garantire la resilienza dei sistemi idrici “. Così Barbara Marinali, vicepresidente vicario di Utilitalia, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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