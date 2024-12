MariaVittoria Minghetti: “Guadagno 80 euro, una miseria”. La rivelazione al Grande Fratello

(Adnkronos) –

MariaVittoria Minghetti ha rivelato quanto guadagnerebbe ogni singolo giorno trascorso dentro la Casa del Grande Fratello. La concorrente del reality show di Canale 5 si è fatta sfuggire un'informazione che non dovrebbe essere svelata pubblicamente. Il segreto è stato svelato in un momento di confessioni tra inquiline. Zeudi Di Palma, infatti, ha rivelato a MariaVittoria di avere scoperto che i concorrenti Vip percepirebbero una somma inferiore rispetto a chi si approccia al mondo dello spettacolo per la prima volta. "Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla. Non posso fare nomi ma credimi è così", ha detto Zeudi, mostrandosi convinta della sua idea. La replica di MariaVittoria: "Non è come dici. A me pagano una miseria". E sottovoce, per non farsi sentire dai microfoni, la concorrente aggiunge: "Posso assicurarti di no. Io prendo 80 euro al giorno". L'ex Miss Italia invita poi la concorrente a evitare di dire la cifra esatta, ma MariaVittoria incalza: "Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità, considerando che dobbiamo anche pagare le tasse con questi soldi". MariaVittoria Minghetti è laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada ha poi fatto un master all'Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Ha scelto di entrare al Grande Fratello per dimostrare ai suoi genitori di potersela cavare da sola. La 31enne è già economicamente indipendente perché collabora con diversi studi sparsi per l'Italia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Dicembre 2024