(Adnkronos) – “La difesa è sempre più associata alla sicurezza. Siamo fieri di dare un contributo. L’aeronautica è un segmento importantissimo, un’eccellenza italiana” e quindi “qualcosa in cui l’Italia prima di tutto, ma anche l’Europa, non deve assolutamente perdere il treno. E non lo perderemo”. Lo ha assicurato Lorenzo Mariani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, in occasione del roll-out dell’aereo M-346 Pan a Venegono Superiore, in provincia di Varese.

“È una giornata importante e la dobbiamo a un certo numero di fattori. Il primo, sicuramente, è legato al rapporto di partnership che si è stabilito con l’Aeronautica militare italiana, che ha permesso veramente di realizzare un’impresa straordinaria”, ha evidenziato Mariani, aggiungendo che “si è continuato a investire nell’alta tecnologia, una delle chiavi per far emergere l’Italia in un mondo che cammina molto veloce. Da ultimo, ma non ultimo per importanza, il fattore umano: in questo stabilimento lavorano 2.000 persone a un livello di specializzazione altissima e insieme a loro, una serie di piccole, medie e grandi imprese che rappresentano veramente un’eccellenza italiana. È un tricolore a tutto tondo che vola. Siamo fieri”.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026