Attualità

Mariah Carey e il segreto del ‘gobbo’ nella cerimonia di Milano Cortina

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Mariah Carey protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La star americana si esibisce a San Siro sulle note di Nel Blu, dipinto di Blu. La versione del capolavoro di Domenico Modugno proposta da Carey strappa applausi al pubblico di San Siro, la cantante offre un’interpretazione appassionata con una certa padronanza del testo in italiano.   Un aiuto fondamentale, probabilmente, arriva dal gobbo ‘sui generis’. I video realizzati allo stadio e pubblicati sui social mostrano il testo che scorre sotto gli occhi di Mariah Carey: ogni parola viene ‘tradotta’ in un vocabolo che riproduce la pronuncia più vicina all’originale italiano. Il testo è incomprensibile, il risultato sonoro alla fine è positivo…
—milano-cortina-2026webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milano Cortina, fischi per Israele alla cerimonia d’apertura

37 minuti fa

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 6 febbraio

1 ora fa

Referendum Giustizia, Cassazione ammette nuovo quesito dopo le oltre 500mila firme

1 ora fa

Terremoto oggi in Calabria, scossa di 3.6: avvertita a Catanzaro

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio