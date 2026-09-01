Maria Spinelli uccisa nella sparatoria al rave in Svizzera, famiglia chiede volo di Stato per il rientro della salma

(Adnkronos) – La famiglia di Maria Spinelli, la giovane di 22 anni uccisa nella sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, chiede formalmente alle Istituzioni italiane di "disporre un volo di Stato per il rientro della salma in Italia". Lo rendono noto gli stessi familiari, che sono arrivati in Svizzera per il riconoscimento del corpo, attraverso il loro legale, l'avvocato Bruno Gallo. "Maria ha perso la vita in circostanze tragiche, lontano da casa. Oggi la sua famiglia chiede soltanto che possa tornare al più presto nella sua terra, tra i suoi cari. Non chiediamo un privilegio – afferma il legale dei genitori – Chiediamo che, davanti alla morte violenta di una ragazza di 22 anni, lo Stato italiano faccia sentire la propria presenza. Ogni ulteriore attesa rappresenterebbe un dolore che si aggiunge al dolore. L’appello è rivolto al Governo e a tutte le Autorità competenti affinché si attivino con la massima urgenza per consentire il rientro di Maria in Italia. Maria deve tornare a casa. E deve poterlo fare con la vicinanza concreta dello Stato" conclude Gallo.

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Pubblicato il 1 Settembre 2026