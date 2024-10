Maria Rosaria Boccia torna da Formigli a ‘Piazzapulita’

(Adnkronos) – Torna oggi a Piazzapulita, ospite di Corrado Formigli, Maria Rosaria Boccia che continuerà il racconto della vicenda che l'ha riguardata e che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Stasera, giovedì 31 ottobre, dalle 21.15 su La7 Formigli presenta una nuova puntata del programma, nel quale verrà presentata anche un'inchiesta esclusiva sul mondo del cinema. Due giorni fa il Senato ha confermato il voto della Giunta per le Elezioni e le immunità parlamentari sulla richiesta del Tribunale dei ministri, rispondendo negativamente alla richiesta di acquisire le chat tra Sangiuliano e Boccia. Una blindatura dell'ex ministro della Cultura, in quota Fdi, che ha visto le forze di maggioranza compatte in Aula. I legali dell'ex ministro, gli avvocati Silverio Sica e Giuseppe Pepe, hanno espresso "piena disponibilità a collaborare con il Tribunale dei ministri e a fornire ogni prova documentale per dimostrare l'assoluta correttezza del dottor Sangiuliano". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Ottobre 2024