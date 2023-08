” Maria, con la sua assunzione in corpo e anima, anticipa quello che accadrà l’ ultimo giorno a noi”: lo dice in questa intervista al Quotidiano il noto mariologo e teologo padre Salvatore Perrella che spiega il dogma dell’ Assunzione di Maria in Corpo ed anima che la Chiesa cattolica celebra il 15 Agosto.

Padre Perrella, che cosa vuol dire Assunzione in corpo ed anima?

” L’ Assunzione di Maria al Cielo in corpo ed anima è la parte finale della esistenza terrena di Maria la quale in questo modo ha condiviso col Figlio la corona di gloria. L’ Assunzione di Maria è un dogma, verità di fede che nel 1950 Papa Pio XII volle suggellare anche se nel popolo di Dio questa verità era risaputa e caldeggiata sin dal IV secolo”.

Non è tuttavia un dogma semplice da spiegare e capire…

” Meno di quanto si pensi e sicuramente di quello della Immacolata concezione di Maria che riguardava il peccato originale. Possiamo definire, con una piccola forzatura, l’ Assunzione come la Pasqua di Maria”.

In che senso?

” E’ come se Maria, la tutta santa che non ha conosciuto il peccato originale, risorgesse. Lei è morta, ha conosciuto questa dimensione, tuttavia non ha incontrato la corruzione della carne nel sepolcro. Lei anticipa quello che nell’ ultimo giorno accadrà a tutti noi quando risorgeremo in corpo ed anima. Mentre questo a noi succederà l’ ultimo giorno che non sappiamo, Maria lo ha vissuto subito, assunta in Cielo dal Figlio”.

Gli orientali parlano di dormitio Mariae, cioè Maria si sarebbe addormentata…

“Maria è morta come tutti e quel termine dormitio sta per sonno della morte. Lei si è addormentata nel Signore e si è svegliata nella tomba non conoscendo la sua corruzione”.

E’ un dogma che tuttavia parte più dal mondo orientale che occidentale…

” Il mondo orientale e in particolare quello ortodosso ha sempre creduto in questo. Rispetto a noi cattolici e agli occidentali in genere, gli orientali hanno una sensibilità diversa, noi siamo più cerebrali e razionali, loro maggiormente mistici, loro celebrano, noi studiamo”.

Veniamo alla iconografia, che differenze ci sono tra oriente e occidente sull’ Assunzione di Maria?

“Le nostre immagini sono opere dell’ uomo e soprattutto rappresentano con una certa razionalità, l’ evento. Mentre per gli orientali ed in particolare l’ icona è la presenza di Cristo, della Madonna o del Santo che si vuole rappresentare. Con un tantino di forzatura l’ icona, dettata dallo Spirito Santo, è una forma di preghiera”.

Da credenti dobbiamo dire buona Assunta o buon Ferragosto?

“Se fossimo credenti coerenti e senza paura delle valutazioni o giudizi del mondo, dovremmo dire Buona Assunta. Ovviamente non ci sta nulla di male ad augurare buon Ferragosto, ma è una formula mondana”.

L’ Assunzione è una delle feste mariane più importanti eppure le messe spesso sono vuote, perchè?

” Fa caldo, la gente va al mare o parte in vacanza. Poi dobbiamo mettere in conto la tradizionale pigrizia degli occidentali che si accentua davanti alle cose sacre . Dedichiamo tanto tempo a cose frivole, non vedo perchè non lasciare un’ ora della nostra vita a Maria, Madre nostra”.

Bruno Volpe



Pubblicato il 14 Agosto 2023