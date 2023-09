Maria Aida Episcopo candidata a sindaco per il centrosinistra

Maria Aida Episcopo, 60 anni, docente e attuale dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Foggia, e’ la candidata sindaco della citta’ pugliese per il centrosinistra. Sara’ sostenuta dalla coalizione del Campo largo progressista, composta da Azione, Comunita’ Politica, CON, Europa Verde, Italia Viva, I Popolari, Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico e Partito Socialista. A Foggia, comune sciolto per mafia nel 2021, si tornera’ al voto il 22 e 23 ottobre prossimi. L’ufficializzazione e’ avvenuta oggi, dopo numerose settimane di

discussione e di confronto soprattutto tra il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. La candidatura della Episcopo, fanno sapere dalla coalizione e’ stata “una scelta unitaria che ha visto le forze politiche convergere su una rappresentante delle istituzioni alla quale vanno riconosciute professionalita’, competenza e un profondo e radicato senso civico”. “Si consolida un progetto politico volto alla ripresa e al riscatto della nostra citta’ dopo anni di malgoverno che hanno visto come conseguenza lo scioglimento del nostro comune per infiltrazioni mafiose e il conseguente periodo di commissariamento”, comunica la coalizione di centrosinistra. “Siamo grati a Maria Aida Episcopo per aver accettato con orgoglio e consapevolezza questa investitura. Il Campo LargoProgressi sta e’ aperto ad accogliere tutti i soggetti politici, del mondo associativo e della societa’ civile che vorranno contribuire al rilancio della nostra Foggia”.

Oltre a Episcopo, si sono candidati alla carica di sindaco Raffaele Di Mauro, per il centrodestra, Nunzio Angiola, Antonio De Sabato e Giuseppe Mainiero, alla guida di liste civiche.



Pubblicato il 5 Settembre 2023