Attualità
Margiotta (Confsal): “La formazione deve guidare il cambiamento portato dall’AI”
“Attraverso la bilateralità tra rappresentanti dei lavoratori e delle imprese garantiamo la tutela formativa, garantendo ai lavoratori di restare al passo con i cambiamenti. La formazione continua deve raccogliere le sfide poste dall’AI”. Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, all’evento “La formazione continua nell’era dell’intelligenza artificiale”, organizzato a Roma per il ventennale di FonARCom
Pubblicato il 12 Novembre 2026