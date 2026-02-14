Mareggiata alla foce del Tevere, evacuazione per 50 persone a Fiumicino

(Adnkronos) – Una forte ondata di maltempo si è abbattuta ancora una volta sull'Italia oggi, sabato 14 febbraio. Colpito in particolare il Centro-Sud, con piogge intense, temporali e raffiche di burrasca. Scattata quindi l'allerta arancione su parte di Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e allerta gialla in Calabria, Toscana, Umbria e su parte di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia. Mareggiata questa mattina a causa del maltempo alla foce del Tevere. L'acqua del fiume e del mare ha provocato l'inondazione di alcune case e baracche presenti alla foce del Tevere nel comune di Fiumicino. Sul posto i vigili del fuoco con una squadra e i sommozzatori, che stanno evacuando circa 50 persone a Passo della Sentinella. La Protezione civile sta monitorando anche la situazione dell'idroscalo. I vigili del fuoco di Roma, con squadre ordinarie, sommozzatori e soccorritori fluviali sono impegnati dalle 7.30 a Fiumicino, in via Passo della Sentinella: il livello dell’acqua ha superato la barriera frangiflutti, invadendo rapidamente le abitazioni situate in prossimità della foce . Raggiunta e portata al sicuro una donna anziana. Sono Palermo, Messina, Catania e Trapani le province maggiormente colpite dall'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta anche sulla Sicilia. Dal 12 febbraio sono stati portati a termine 647 interventi, concentrati principalmente sulla rimozione di alberi pericolanti e sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi danneggiati dalle raffiche di vento.

