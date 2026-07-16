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Mare, Urso: “Italia leader nella filiera underwater, suo valore 3,5 miliardi”

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(Adnkronos) – "Il primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana rappresenta una fotografia organica di un'ecosistema produttivo strategico del nostro Paese". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare. "Questa filiera – ha sottolineato il ministro citando i dati del Rapporto – fattura 3,5 miliardi di euro e può contare su un capitale umano di grande qualità, con oltre 25mila laureati. La dimensione subacquea è una infrastruttura invisibile, sotto il mare scorrono dati, energia, la sicurezza dei nostri approvvigionamenti e l'Italia, con le sue capacità e la sua posizione strategica, può ambire ad ricoprire un ruolo di leadership europeo rispetto alla filiera dell'underwater". 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Luglio 2026

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