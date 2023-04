Mare, Confitarma e Federazione Mare celebrano giornata nazionale

(Adnkronos) – Confitarma e Federazione del Mare si uniscono alle celebrazioni in occasione della Giornata Nazionale del Mare, in corso oggi in tutta Italia. “Ritengo essenziale – ha sottolineato il presidente Mario Mattioli – condividere iniziative che mirano a rivolgere l’attenzione verso il mare e la sua rilevanza nella vita economica, sociale e culturale del Paese. Per questo ringraziamo il Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci, a cui ci uniamo insieme a tutte le realtà che da oggi e per un mese organizzeranno momenti di confronto, approfondimento e dibattito per avvicinare prima di tutto i giovani alle grandi opportunità che il mare offre. L’Economia del Mare coinvolge una larga parte dell’amministrazione pubblica e numerosi Ministeri. Per darle forte impulso è necessaria una regia di raccordo tra essi, partendo da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti che garantisce la piena operatività e competitività delle nostre navi, e aggrega le migliori energie del Paese, da Sud a Nord”. “Da parte nostra” – ha aggiunto Mattioli – abbiamo voluto far coincidere con i preparativi per questa Giornata il lancio del nostro nuovo progetto Maredì, partito con successo martedì scorso. Grazie al contributo di tutti i principali attori della Blue Economy, vogliamo raccontare il mare in un modo nuovo, più inclusivo, aperto e comprensibile a più persone possibile. Per questo annunciamo proprio oggi il prossimo appuntamento in programma per martedì 9 maggio alle 14.00, sempre in diretta streaming su Adnkronos”. “Il mare è una preziosa risorsa, a cui i popoli nella storia devono moltissimo e a cui noi, oggi, dobbiamo guardare con maggiore attenzione. Per questo – ha concluso Mattioli – siamo certi che occasioni come quella di oggi, celebrate simbolicamente con l’azzurro del mare su Palazzo Chigi, possano dare nuova energia al lavoro che quotidianamente tutti insieme portiamo avanti, ciascuno nel suo settore, per rimettere il mare al centro del Paese e l’Italia nel cuore dei mercati internazionali”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2023