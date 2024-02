Marco Raduano arrestato in Francia, il boss del Gargano era evaso da Badu’ e Carros un anno fa

E’ stato arrestato in Francia Marco Raduano, 40 anni di Vieste, boss della mafia garganica che era evaso quasi un anno dal carcere di massima sicurezza di Badu’ e Carros, in provincia di Nuoro in Sardegna. L’uomo era riuscito a fuggire utilizzando il classico lenzuolo annodato e calandosi lungo le mura del penitenziario. ”La cattura all’estero di due pericolosi latitanti, Marco Raduano e il suo braccio destro Gianluigi Troiano, ad opera dell’Arma dei carabinieri, rappresenta un altro duro colpo inferto alla criminalità organizzata”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. ”Grazie alle capacità investigative delle nostre Forze dell’ordine e alla cooperazione con le autorità francesi e spagnole, è stato possibile chiudere il cerchio sui due criminali, assicurandoli alla giustizia”, ha aggiunto il titolare del Viminale. ”Proseguono, con i due arresti, gli importanti risultati fatti segnare da questo governo nel contrasto alla criminalità organizzata ed ai suoi collegamenti internazionali grazie ad una intensa e proficua collaborazione di polizia”, ha concluso Piantedosi.



Pubblicato il 2 Febbraio 2024