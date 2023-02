Si è aperta la XV edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” che si svolgerà dal 15 al 19 maggio prossimi al Teatro del Fuoco di Foggia.

Marco Masini sarà il presidente di giuria del “Talent Voice”, il batterista australiano Virgil Donati presiederà quella della sezione “Drums”, mentre la masterclass di canto moderno è affidata a Mario Rosini. Queste le principali novità 2023 del rinomato contest, illustrate in conferenza stampa ieri mattina nel foyer del Teatro del Fuoco. Le iscrizioni si chiuderanno il 14 aprile e solo per il Talent Voice è prevista una preselezione dei concorrenti. Il Concorso Giordano si rivolge a giovani musicisti e cantanti ed è organizzato dall’Associazione “Suoni del Sud” in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Foggia, il Teatro del Fuoco, il Teatro Pubblico Pugliese, la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il Premio 10 e lode.

“Siamo orgogliosi di inaugurare la nuova edizione tagliando il traguardo importante dei 15 anni con altri grandi nomi del panorama musicale internazionale – ha dichiarato Lorenzo Ciuffreda, direttore artistico del Concorso -, favoriti dal crescente successo di partecipazione e mediatico. Ringraziamo infatti i tanti giornali che ci seguono con attenzione, a cui quest’anno si aggiunge il particolare supporto di Telesveva che manderà in onda la serata finale del Talent Voice. Insomma, tre lustri in crescendo sia per il numero delle iscrizioni sia per il succedersi di artisti di fama come Cheryl Porter, Maria Grazia Fontana, Luca Pitteri, Peppe Vessicchio, Piero Pelù, Elio, Silvia Mezzanotte, Red Canzian, fino a Irene Grandi nel 2022”.

“Riteniamo di aver rispettato appieno, in questi 15 anni, l’intento di creare occasioni di crescita culturale e musicale a Foggia – ha aggiunto Gianni Cuciniello, responsabile dell’Associazione ‘Suoni del Sud’ e presidente del Concorso -, puntando sui giovani e il loro talento, proponendo un contest di altissimo livello, tanto da lasciare favorevolmente impressionati anche i giudici”.

Le sezioni in cui si articola il Concorso musicale Giordano, ciascuna divisa in varie categorie, sono sei: Solisti (Pianoforte, chitarra, strumenti ad arco, strumenti a fiato, strumenti a percussione, arpa, fisarmonica canto lirico, chitarra elettrica e basso elettrico); Drums; Orchestra (con minimo 20 elementi a organico differenziato); Musica d’insieme (gruppi strumentali da 2 a 15 elementi); Talent Voice, che prevede una fase di preselezione in cui i concorrenti potranno inviare una demo video con la loro performance che sarà valutata da Mario Rosini; infine, la sezione Coro (minimo 15 elementi per gruppi corali costituiti in qualsiasi ordine).

Per la sezione “Musica d’Insieme” è prevista la consegna degli attestati del 1°, 2° e 3° posto per ogni categoria e del “Premio G. Clementino Santangelo”, una borsa di studio di 300 euro per gli strumenti a percussione.

Per tutte le altre sezioni è prevista la consegna degli attestati ai primi tre classificati per categoria.

