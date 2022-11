Marco Frigerio: “Non sappiamo molto sulla situazione, noi pensiamo solo a giocare”

In casa Foggia non si pensa ad altro che alla vicenda che ha scosso le sfere societarie ed ha portato al cambio alla guida della presidenza, da Canonico al ritorno della Pintus, ma anche al ritorno nel consiglio del CdA di Pelusi e non solo, e poi, alla notizia di mercoledì che era già semi-ufficiosa delle dimissioni del diesse Lauriola anche se alla Testata Giornalistica di Foggia Today avrebbe dichiarato di essere pronto, salvo progettualità per tornare al timone, al netto però di quanto tempo ci vorrebbe per realizzare un suo ritorno tempestivo prima dell’inizio del mercato. Forse più probabilmente sono state dichiarazioni di circostanza e rispetto nei confronti di quella piazza che in breve tempo, ha scelto mister Gallo e motivato i giocatori a dare di più, rispetto a quello che stavano facendo prima del suo avvento come dirigente sportivo. Un peccato veramente per un dirigente che avrebbe potuto contribuire alla crescita del Foggia e puntare ai playoff per giocarseli senza paura con nessuno. Ma bisogna guardare alla realtà e ai fatti. Intanto il Calcio Foggia, in settimana ha messo a disposizione il difensore Marco Frigerio, classe 2001, proveniente dalle giovanili del Milan, sino ad essere anche andato in panchina con Prima Squadra allenata da mister scudetto, Stefano Pioli. Prima di approdare però al Foggia, ha vestito sempre i colori rossoneri con la Prima Squadra della Lucchese collezionando ventotto presenze da protagonista. Il centrocampista dei Satanelli in conferenza stampa allo stadio Zaccheria, come riportato anche dal sito ufficiale del club ha detto la sua toccando tanti temi ed esprimendo il suo dispiacere sull’uscita di scena del diesse Lauriola: “È stato un addio inaspettato quello di Lauriola ma non so cosa sia successo. Ci dispiace perché lui ci ha dato tanto nel tempo che è stato qui. Personalmente non sappiamo molto sulla situazione societaria ma pensiamo solo a giocare e pensiamo alla partita di domenica. La sconfitta contro il Cerignola ci serve perché perdere una partita così pesa molto. È stata forse un po’ troppa sicurezza o la forma fisica non ottimale. Ho quasi sempre fatto la mezz’ala quindi mi trovo bene. Devo migliorare nella finalizzazione perché negli inserimenti inizio ad arrivarci. Stiamo preparando la partita come sempre. Questa è una settimana tipo rispetto alla scorsa in abbiamo giocato la coppa Italia. Siamo concentrati e cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto. Mi ispiro molto a Tonali, centrocampista del Milan, anche se ha un anno in più di me. È un modello di ispirazione”. Sin qui per il giocatore in campionato ha collezionato 12 presenze in campionato costellato anche da un assist e sfiorato anche il gol che alla fine potrebbe arrivare per uno come lui che ama inserirsi.

M.I.

