Marco Carta a Verissimo, chi è il cantante: la vittoria a Sanremo, il coming out e l’arresto alla Rinascente

Marco Carta sarà ospite oggi, sabato 15 marzo, a Verissimo. Il cantante, reduce della partecipazione di 'San Marino Song Contest 2025' torna nello studio di Silvia Toffanin per un'intervista ritratto: il percorso del cantante, tra luci e ombre, fino alla sua rinascita. Classe 1985, Marco Carta è nato e cresciuto a Cagliari. Ha trascorso la sua infanzia insieme alla nonna materna e al fratello maggiore, perché orfano di entrambi i genitori: all'età di 8 anni ha perso il papà, malato di leucemia, e a 10 anni la mamma, affetta da tumore. La sua carriera nel mondo della musica comincia nel 2008 quando Marco Carta partecipa ad 'Amici', talent show di Maria De Filippi, arrivando in finale e ottenendo la vittoria. Firma un contratto con la Warner Music Italia e pubblica così il suo primo disco, intitolato 'Ti rincontrerò'. Nel 2009 partecipa al Festival di Sanremo con il brano 'La forza mia' conquistando il primo posto sul podio. Pubblica il secondo album, che ha raggiunto il disco di platino e comincia a portare la sua musica in giro per l'Italia. Nel 2010 Marco Carta pubblica il singolo, 'Quello che dai', scritto per lui dal cantautore inglese James Morrison, che anticipa il terzo disco del cantante cagliaritano, 'Il cuore muove', certificato disco d'oro. Nel 2011 torna nella scuola di Amici e insieme ad altri ex concorrenti, tra cui Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa e Valerio Scanu, prende parte all'edizione vip del talent show di Maria De Filippi, 'Amici Big'. Nel 2015 debutta come scrittore, con il suo primo libro 'Ho una storia da raccontare'. E nel 2016 parte per l'Honduras per sbarcare all'Isola dei Famosi, dove raggiunge la semifinale. Qualche anno dopo, torna in un reality, questa volta partecipa a 'Tale e Quale show', il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, ottenendo la vittoria. Nel 2019 esce il suo secondo libro, 'Libero di amare'. Il 28 ottobre del 2018, ospite di 'Domenica Live', Marco Carta ha fatto coming out per porre fine alle domande riguardo alla sua sessualità. E ospite a Verissimo, il cantante ha detto: "I miei amici lo sapevano ed ero fidanzato, quindi non ha cambiato nulla nella mia vita privata. Ho scelto di farlo solo perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo". Nel 2020 aveva dichiarato di essere fidanzato con Sirio: "Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati, sono molto innamorato. Visto tutto quello che abbiamo superato insieme, abbiamo capito che la nostra storia è per sempre: quando finirà la pandemia ci sposeremo. Lui non credeva nel matrimonio, ma forse per me e per il nostro amore ha cambiato idea!". Sempre a Domenica Live, Marco Carta aveva dichiarato di aver subito a giugno del 2018 un malore che lo ha obbligato a un intervento d'urgenza durato diverse ore. "Mi sono sentito male in treno, tanto che il capotreno ha fermato il mezzo e chiamato un medico. Mi hanno tenuto ad Arezzo per qualche ora sotto sorveglianza. Ho reagito bene e sono andato a cantare, anche se stavo malissimo", ha raccontato il cantante che poi è stato portato dagli amici in ospedale a causa dei forti dolori. "L'intestino si era perforato, ma fortunatamente si è riparato da solo, con l'aiuto degli antibiotici. Mi hanno messo 37 punti", aveva spiegato. Il 31 maggio del 2019 Marco Carta è stato arrestato alla Rinascente di Milano, con l'accusa di furto aggravato per aver rubato alcune t-shirt del valore di 1200 euro. Il cantante è stato sottoposto a processo, ed erano stati chiesti otto mesi di reclusione, ma nell'ottobre del 2020 è stato ufficialmente assolto.



