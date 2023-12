Marcia della legalità: “Orta Nova appartiene a voi e a nessun altro”

Si è svolta ieri per le strade di Orta Nova la passeggiata per la legalità con la partecipazione della scuola media Pertini e dell’Istituto superiore Olivetti. L’iniziativa è stata promossa dalla commissione prefettizia che la scorsa estate si è insediata in comune dopo lo scioglimento per infiltrazione mafiosa. Il commissario Angelo Caccavone ha aperto la manifestazione che si è snodata lungo le principali vie del paese e che ha visto riuniti i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose, le forze dell’ordine, i dirigenti scolastici, gli alunni, i docenti, i volontari della Misericordia che ne hanno accompagnato lo svolgimento. “Abbiamo voluto fortemente realizzare questa passeggiata. È un momento importante per la comunità di Orta Nova- ha detto il commissario Caccavone- perché vede protagonisti voi ragazzi. Siete la parte più bella della nostra comunità, vogliamo sentirvi vicini a noi che apparteniamo alle istituzioni e vogliamo che voi percepiate la nostra vicinanza”.

Il corteo è partito dalla piazza ex gesuitico, che si affaccia su Palazzo di città: “È la casa di tutti questo palazzo, il primo luogo da cui prende avvio la marcia. Dovete conoscere a fondo la vostra realtà- l’esortazione del commissario- dovete difenderla, dovete volerle bene. Dovete segnalare, anche con l’aiuto dei docenti e della famiglia, tutto ciò di cui vi accorgete e che non va in questa città. È solo grazie al vostro protagonismo positivo che Orta Nova può crescere e diventare un luogo di cui voi vi dovete riappropriare pienamente”.

Segnata da fatti di sangue che hanno coinvolto giovani del paese nell’ultimo anno, nonché da episodi di femminicidio e violenza contro le donne, lo scioglimento per mafia è arrivato dopo lunghi mesi in cui la città del 5 Reali Siti è stata sulle prime pagine di cronaca per i fatti suddetti.

“Orta Nova appartiene a voi e a nessun altro”, ha continuato il commissario. Ha anche segnalato, in coincidenza a fatti di cronaca nazionale che hanno visto donne uccise per mano maschile – fra cui il caso di Giulia Cecchettin, non l’ultimo – che a Orta Nova si registrano frequentemente casi di violenza di genere: “Non lo dobbiamo più permettere, abbiamo una stazione dei Carabinieri che raccoglie le segnalazioni, la scuola, i docenti, uno sportello antiviolenza e una rete di centri per combattere una piaga tremenda”. (red.)



Pubblicato il 21 Dicembre 2023