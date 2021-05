Marchionni: “Giocheremo senza pressioni e determinati ad andare avanti”

Alla vigilia della gara del Secondo Turno dei Playoff, la sovietà del Foggia ha messo a disposizione della stampa il tecnico dei Satanelli che ha risposto a tutte le domande dando la linea chiave su come interpretare la gara in trasferta e gara unica contro il Catania: “Godiamoci questa partita e giochiamo senza pensare alle pressioni ed essere spensierati, ma soprattutto con quella determinazione di altre gare. Giocheremo da Foggia. Per portare la gara dalla nostra partita. Per Morrone stiamo valutando, perché ha avuto un piccolo fastidio. Michele Rocca, si è sempre messo a disposizione della squadra, qualunque ruolo il ragazzo si mette a disposizione e darà il suo contributo. Fumagalli, è un recupero importante. Queste partite è molto bello giocarle e ci vuole consapevolezza che puoi entrare nella storia di un club. Dovevamo salvarci, e lo abbiamo fatto con netto anticipo e ci siamo qualificati per i playoff. Sono gare che si caricano da sole”. La via verso il Secondo Turno passa dalla vittoria contro il Catania, con il quale soltanto domenica scorsa si è pareggiato per 2-2: Catania? Troveranno una squadra viva. Per me questo playoff non è un punto di partenza, ma una gara importante che ci può consentire di fare qualcosa di straordinario. I ragazzi li ho visti concentrati ed il fatto che abbiamo a disposizione un solo risultato per poter passare il turno ci mette nelle condizioni di giocarcela. Gavazzi, potrebbe recuperare. Il Bari al Secondo Turno? Pensiamo una gara alla volta Sui moduli dico che non esistono, accetto i consigli ma decido io la formazione”. Sarà il signor Valerio Maranesi della sezione A.I.A. di Ciampino a dirigere l’incontro di calcio Catania-Foggia, valido per il primo turno dei playoff di girone, in programma domenica 9 Maggio (h 17:30) al “Massimino”.Il direttore di gara sarà assistito dai sigg.ri Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano; quarto ufficiale di gara, il sig. Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Le probabili formazioni:Golfo, Sarao e Reginaldo a formare il tridente offensivo. 3-5-2 del Catnaia, invece, per Marchionni con Fumagallitra i pali, Salvi, Germinio, Galeototafiore o Gavazzi in difesa. Kalombo e Di Jenno esterni con Viale, Rocca e Garofalo in mezzo. Curcio e D’Andrea in attacco. (Ph. Calcio Foggia)..

