Marchionni: “Con il Catania per chiudere al meglio il campionato”

Vigilia in casa Foggia, quest’oggi come da consuetudine si è svolta la conferenza del tecnico Marco Marchionni, al termine della rifinitura di mattina, ha presentato il match di domani sera contro il Catania. Le sue dichiarazioni come si evincono anche dal sito ufficiale dei Satanelli: “Sarà una gara tosta, il Catania è composto da calciatori esperti, che conoscono la categoria e sanno come affrontare questo tipo di partite. Ma come dico da inizio stagione, dipende dal nostro approccio iniziale, da come scendiamo in campo: bisogna avere sempre le giuste motivazioni, soprattutto considerando che una vittoria ci garantirebbe il settimo posto e quindi la possibilità di iniziare i playoff in casa. E’ fondamentale per noi vincere col Catania per chiudere bene il campionato, vittoria che ci garantirebbe il settimo posto in classifica.

Formazione? Non siamo al completo ma come sempre sarà il campo a suggerirmi quale formazione schierare, ho sempre detto che gioca chi merita e mi da le giuste garanzie durante la settimana. Ora abbiamo il Catania e siamo concentrati su come affrontarli, tutto il resto passa in secondo piano”. Difficile ipotizzare la formazione, visto la nuova positività e per privacy la società foggiana non ha ancora rivelato, di sicuro però il mister dei Satanelli darà spazio a chi ha giocato meno ma allo stesso tempo come ha annunciato in conferenza a chi gli ha dato le debite garanzie in settimana, in vista dei playoff che partiranno il 9 maggio e sarà importante mantenere tale posizione per evitare uno scontro contro un’avversaria ancora più probante sin da subito.Sono stati designati gli arbitri per la 38/a giornata di Serie C. La partita Foggia-Catania, in programma domenica alle 20:30 e valevole per il girone C, sarà diretta da Mario Davide Arace (Lugo di Romagna). Assistenti Stefano Camilli (Foligno) e Ivano Agostino (Cinisello Balsamo). Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena (Torre del Greco). Il sig. Arace dirigerà per la prima volta un confronto delle due squadre.(Ph. Calcio Foggia).

