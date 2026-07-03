Maratona dles Dolomites Enel, sport e sostenibilità pedalano insieme tra le vette delle Dolomiti

(Adnkronos) – Alla luce dell’alba, tra paesaggi montani e alture mozzafiato, domenica 5 luglio migliaia di ciclisti si preparano a vivere una delle più iconiche e impegnative corse ciclistiche al mondo, la Maratona dles Dolomites – Enel. Una “granfondo” che non è soltanto una gara, ma un rito collettivo che unisce sport, territorio, ambiente e valori condivisi. In questo scenario unico in Italia, Enel rinnova il proprio ruolo di title sponsor di un evento che rappresenta un punto di incontro tra performance, sostenibilità e legame con le comunità. Enel accompagna la Maratona in un percorso iniziato nel 2008 come partner e consolidato dal 2011 come title sponsor, in un legame cresciuto nel tempo insieme alla manifestazione. Una collaborazione che si fonda su valori comuni e su una visione condivisa dello sviluppo sostenibile dei territori. Per il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, sostenere eventi come la Maratona dles Dolomites significa rafforzare la vicinanza alle comunità locali e promuovere un modello di crescita attento alle specificità dei territori. La sostenibilità è uno dei pilastri centrali della partnership. La gara si svolge infatti in un contesto naturalistico di assoluto pregio come le Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, dove da anni viene adottato un modello organizzativo orientato alla tutela ambientale: utilizzo di mezzi elettrici al seguito della corsa, Green Angels in e-bike, riduzione della plastica monouso e gestione responsabile dei rifiuti. Il ciclismo, per Enel, rappresenta una metafora concreta dei propri valori: determinazione, spirito di squadra, resilienza e capacità di affrontare le sfide della transizione energetica. Anche quest’anno l’azienda sarà presente con il Team Enel e con uno spazio dedicato all’interno del Maratona Village, dove atleti e visitatori potranno conoscere soluzioni innovative per l’efficienza energetica, la mobilità elettrica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. La 39ª edizione porterà sulle strade dell’Alta Badia circa 8.000 partecipanti provenienti da decine di Paesi, pronti a misurarsi con i leggendari passi dolomitici come Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola su percorsi completamente chiusi al traffico. La Maratona prenderà il via alle 6.30 da La Villa e si concluderà a Corvara. L’evento offre tre percorsi: il Lungo, di 138 chilometri con 4.230 metri di dislivello; il Medio, di 106 chilometri con 3.130 metri di dislivello; e il Sella Ronda, di 55 chilometri con 1.780 metri di dislivello. Tra i protagonisti della manifestazione figurano numerosi volti noti del mondo dello sport, dal campione del mondo di MotoGP Jorge Martín al calciatore Fabrizio Ravanelli, insieme ad atleti provenienti da diverse discipline, presenti in un'edizione 2026 che sarà dedicata al tema "Pax", un richiamo al valore universale della pace e alla capacità dello sport di unire persone. La Maratona dles Dolomites – Enel si conferma così molto più di una competizione sportiva: un’esperienza collettiva che unisce istituzioni, volontari, imprese e cittadini, generando valore oltre l’evento e dimostrando come sport, sostenibilità e innovazione possano procedere nella stessa direzione, verso un futuro condiviso.

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Pubblicato il 3 Luglio 2026