Maraschio: “Sopralluogo congiunto con Arpa per una valutazione tecnica”

Un supporto tecnico e amministrativo da parte degli uffici regionali e di Arpa Puglia per eseguire un sopralluogo congiunto ed effettuare una valutazione tecnica sullo stato dei luoghi. Questo l’intervento che, di concerto col Presidente Emiliano, l’Assessora regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio si è impegnata a fornire ai Comuni di San Severo e Chieuti a seguito del sequestro di 20mila ecoballe sversate illecitamente e successivamente, in parte, andate a fuoco.La decisione è giunta al termine di un tavolo tecnico, tenutosi, convocato dal Prefetto alla presenza del Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia Paolo Garofoli, dei Comuni coinvolti, della Guardia di Finanza di Foggia, del comandante provinciale dei carabinieri e del questore di Foggia.“Riteniamo necessario intervenire in prima battuta anche attraverso il lavoro di Arpa – ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio – per poter rispondere alla legittima richiesta di supporto da parte delle Amministrazioni di San Severo e Chieuti. Grazie a questo intervento tecnico e amministrativo, potremo definire una strategia di tutela per il territorio e definire i corretti percorsi procedimentali anche nell’ottica di un auspicato sostegno finanziario. Il nostro impegno va nella direzione della prevenzione: anche con il fondamentale aiuto delle forze dell’ordine dobbiamo evitare che reati gravissimi, come quelli ambientali, si compiano, devastando il nostro prezioso territorio e mettendo a repentaglio la salute nostra e dei nostri figli”.

