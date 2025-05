Mara Venier stuzzica Jerry Calà: “Ti ricordi com’eri generoso… con le altre donne?”

(Adnkronos) – Siparietto tra Mara Venier e Jerry Calà che oggi, domenica 18 maggio, è stato ospite nell'ultima puntata della stagione di Domenica In. Il comico e attore ha ricordato con la conduttrice gli anni in cui i due sono stati marito e moglie. Occasione per Mara Venier di togliersi qualche sassolino dalla scarpa… Mara Venier ha chiesto a Jerry Calà: "Com'eri quando hai girato 'Sapore di mare'?". Una domanda che ha messo in evidente difficoltà l'attore, che ha smascherato con una grassa risata: "Com'ero? Tu lo sai benissimo Mara!". "Io lo so benissimo com'eri, ma non lo posso dire pubblicamente perché è l'ultima puntata", ha replicato la conduttrice stizzita. "Ero allegro, sbarazzino e tanto entusiasta del mio lavoro", ha risposto l'ex marito della conduttrice. Mara Venier lo incalza: "Eri molto generoso, no? Ti davi molto no?" e poi, guardando dritto nella telecamera, ha lanciato una frecciatina: "Mi riferisco alle signorine che lavoravano con te e che se ci stanno guardando oggi, sanno a cosa mi riferisco" L'attore ha spiegato: "Sì, Mara ero così, lasciavo tante mance anche ai ristoranti". Jerry Calà ha poi ringraziato Venier per non averlo mai abbandonato: "All'epoca io e Mara stavamo insieme e quando a lei proponevano dei film rifiutava perché 'bastava un solo attore in casa'. È una grande donna. Lei ha sempre cercato di farmi restare con i piedi per terra e per questo la devo ringraziare". "L'ho fatto con amore", ha replicato Mara. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2025