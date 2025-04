Mara Venier, lo sfogo per il ritardo dei treni: “Un altro lunedì da incubo”

(Adnkronos) – Un altro lunedì da incubo per Mara Venier. La conduttrice televisiva con due video, pubblicati come Storie sul suo profilo social di Instagram, si è sfogata, nuovamente, per il ritardo del treno su cui stava viaggiando: "È allucinante". È successo oggi, lunedì 7 aprile. Mara Venier con un video selfie si è sfogata con i follower: "Sempre la stessa storia, come lunedì scorso. 90 minuti di ritardo. Ho preso il treno da Roma per andare a Padova e adesso ci dicono che ci sono 90 minuti di ritardo, bisogna fare il giro da Verona e arrivare a Padova. Che dire? Non so davvero che aggiungere, so solo che è davvero allucinante", ha detto la conduttrice in una storia Instagram mostrandosi infastidita. E poco dopo ha aggiunto: "Siamo arrivati ora alla stazione di Bologna, siamo qua da mezz'ora e nessuno ci dice niente o ci avvisa", ha concluso la 74enne poco prima di ricevere aggiornamenti dal capotreno. Per la conduttrice televisiva è ormai un'abitudine viaggiare sul treno che parte dalla Capitale e che ha come destinazione Padova. Mara Venier, infatti, dopo la diretta di Domenica In, in onda su Rai 1 ogni domenica, ritorna ad Abano Terme, per raggiungere il marito Nicola Carraro. E il ritardo del treno si era verificato anche lo scorso lunedì: "Roma-Padova. Due ore di ritardo. A quest'ora dovevo essere a Padova e invece siamo a Firenze", aveva dichiarato Venier in una storia Instagram. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2025