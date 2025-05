Mara Venier: “Con ‘Che tempo che fa’ Rai ha perso il programma più bello”

(Adnkronos) – Con il passaggio di 'Che tempo che fa' al Nove, la Rai ha "perso il più bel programma". Parola di Mara Venier durante un colloquio con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto al Salone del libro di Torino. "Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d’accordo con me", sono state le sue parole, salutate da un fragoroso applauso del pubblico in platea. Fazio ha replicato: "Noi siamo molto felici dove siamo e godiamo di una libertà assoluta che ci dà leggerezza". Poi ha chiarito: "Ho passato 40 anni in Rai, la scuola del servizio non la dimentichi, diventa il tuo dna, che ti porti dietro, anche adesso che siamo qui". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2025