Attualità

Mara Venier commossa a Domenica In: “Un abbraccio al mio faro, daje tutta Marco Luci”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Mara Venier commossa a Domenica In. In apertura della puntata di oggi, domenica 15 novembre, la conduttrice ha voluto rivolgere un pensiero speciale a Marco Luci, capo autore del programma di Rai1, oggi assente. “Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di cominciare questa puntata voglio salutare il mio faro, Marco Luci, il mio capo autore che oggi non c’è. Marco, ti vogliamo bene, che dirti? Daje tutta, Marco, non mollare mai. Noi ti aspettiamo”, ha detto la conduttrice, mandando tre baci verso la telecamera. 

La conduttrice non è entrata nei dettagli e non ha spiegato i motivi dell’assenza del suo collaboratore, ma ha voluto comunque rivolgere un messaggio e mostrare vicinanza al suo storico braccio destro.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Domenica In, Venier difende d’Urso e attacca Mariotto: “Barbara è stata una signora”

28 minuti fa

Giallo nel Livornese, donna trovata morta in strada sulle strisce pedonali: si indaga sul decesso

44 minuti fa

Guerritore, l’aneddoto sul marito Zaccaria a Ballando e il commento di Venier: “Mi sembra di vedere Nicola”

56 minuti fa

Da eroe della Davis a maestro alle Finals: l’anno d’oro di Cobolli, il gladiatore del tennis azzurro

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio