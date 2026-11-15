Mara Venier commossa a Domenica In: “Un abbraccio al mio faro, daje tutta Marco Luci”

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Mara Venier commossa a Domenica In. In apertura della puntata di oggi, domenica 15 novembre, la conduttrice ha voluto rivolgere un pensiero speciale a Marco Luci, capo autore del programma di Rai1, oggi assente. “Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di cominciare questa puntata voglio salutare il mio faro, Marco Luci, il mio capo autore che oggi non c’è. Marco, ti vogliamo bene, che dirti? Daje tutta, Marco, non mollare mai. Noi ti aspettiamo”, ha detto la conduttrice, mandando tre baci verso la telecamera.

La conduttrice non è entrata nei dettagli e non ha spiegato i motivi dell’assenza del suo collaboratore, ma ha voluto comunque rivolgere un messaggio e mostrare vicinanza al suo storico braccio destro.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026