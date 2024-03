Mar Rosso, ancora un attacco: nave mercantile colpita da missile

(Adnkronos) – Il Centro per le operazioni del commercio marittimo del Regno Unito (Ukmto) afferma che una nave è stata colpita da un missile mentre navigava nel Mar Rosso al largo dello Yemen. Secondo l'Ukmto, la nave mercantile ha subito danni, ma si sta dirigendo verso la sua prossima destinazione. L'organizzazione afferma che l'equipaggio della nave, non identificata, è al sicuro dopo l'attacco, a circa 76 miglia nautiche a nord-ovest del porto yemenita di Hodeida. Il leader degli Houthi, Abdul Malik al-Houthi, ha intanto annunciato in un discorso televisivo che i miliziani yemeniti impediranno alle navi legate a Israele di attraversare anche l'Oceano Indiano verso il Capo di Buona Speranza. ''La nostra battaglia principale è impedire alle navi legate al nemico israeliano di attraversare non solo il Mar Arabico, il Mar Rosso e il Golfo di Aden, ma anche l'Oceano Indiano verso il Capo di Buona Speranza. Questo è un passo importante e abbiamo iniziato a implementare le nostre operazioni in merito'', ha spiegato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Marzo 2024