Manzi (Ama): “Roma gestisce fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti l’anno”

“Roma gestisce tra 1.600.000 e 1.700.000 tonnellate l’anno, di cui 600.000 saranno gestite attraverso il termovalorizzatore”. Così il presidente di Ama, Bruno Manzi, illustra all’Adnkronos a Ecomondo il piano per la gestione dei rifiuti nella Capitale: il resto sarà trattato attraverso la raccolta differenziata, con quattro nuovi impianti da 100mila tonnellate ciascuno, attesi entro la fine dell’anno. Due saranno dedicati a plastica e carta, gli altri due alla frazione organica. Il progetto prevede anche un cambiamento nella gestione dei mezzi aziendali, che saranno alimentati a biogas e non più con carburanti tradizionali.



Pubblicato il 5 Novembre 2026