Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, interventi completati in via Imperiale e via Sbano

Procedono senza interruzioni gli interventi di asfaltatura e rifacimento marciapiedi previsti dal piano straordinario di manutenzione urbana messo in campo dall’Amministrazione comunale. Un piano organico di riqualificazione urbana che sta interessando numerosi quartieri e che rappresenta uno dei capitoli più significativi dell’azione di governo per la manutenzione e la sicurezza del territorio.

Completati i lavori in via Imperiale, su un tratto lungo circa 480 metri e per oltre 4000 metri quadri di nuova pavimentazione. L’intervento ha riguardato anche la sistemazione di marciapiedi in pessime condizioni, per un’area pari a 200 metri quadri, dove sono state realizzate 10 nuove rampe per abbattere le barriere architettoniche e agevolare il passaggio dei pedoni con difficoltà motorie. L’opera ha un costo complessivo, al netto dell’Iva e comprensivo della segnaletica orizzontale da tracciare nei prossimi giorni (in base alle condizioni meteo), pari a circa 110mila euro.

Nell’ambito dello stesso appalto, rientrante nel Programma Manutenzioni Straordinarie Strade zona B (centro abitato area sud), è stata anche rifatta la pavimentazione stradale su via Sbano, in piazzale pubblico alla traversa civ. 97-103, anch’essa critica per le condizioni di usura e degrado causate dalla vetustà dell’asfalto e dall’assenza di interventi manutentori, riferiti dai residenti come attesi da oltre quarant’anni. L’area di parcheggio, estesa per circa 3400 metri quadri, è stata interessata da lavori per un importo di circa 60mila euro.

“La città attendeva da troppi anni interventi strutturali di questo tipo” dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo. “Abbiamo ereditato una situazione complessa, con infrastrutture deteriorate e criticità diffuse. Oggi, grazie a una programmazione seria e a investimenti mirati, stiamo restituendo a Foggia strade più sicure, percorribili e decorose. È un risultato concreto, frutto di un lavoro determinato e di una visione chiara: riportare la città al livello che merita”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, che sottolinea l’impatto degli interventi in corso: “Le opere stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Ogni cantiere aperto rappresenta un passo avanti verso una Foggia più moderna e funzionale. Stiamo intervenendo là dove i cittadini aspettavano risposte da decenni, con soluzioni durature e interventi puntuali. Continueremo con la stessa determinazione, consapevoli che la manutenzione delle infrastrutture urbane è un elemento essenziale per la sicurezza e il benessere della comunità”.

L’Amministrazione conferma che nei prossimi mesi il piano continuerà a estendersi ad altre aree della città, con l’obiettivo di completare un’opera di riqualificazione diffusa e di lungo periodo.

“Foggia sta cambiando, e il cambiamento è finalmente visibile”, conclude la sindaca Episcopo. “Questo è solo l’inizio di un percorso che proseguirà con la stessa forza e la stessa attenzione alle esigenze dei cittadini”.



Pubblicato il 13 Dicembre 2025