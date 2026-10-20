Mantovano (Aaee): “Basta pazienti di serie A e B, i farmaci devono essere accessibili a tutti”

“Basta pazienti di serie A e B, i farmaci devono essere accessibili a tutti”. Lo ha detto Pietro Mantovano, presidente dell’Associazione Angioedema Ereditario (Aaee), in occasione della presentazione di “Aspettando Mr Hyde”, il documentario di Donatella Romani e Roberto Amato, prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Otsuka Pharmaceutical, presentato il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Tra le priorità indicate, l’accesso uniforme alle terapie e la distribuzione dei farmaci anche nelle farmacie di prossimità.



Pubblicato il 20 Ottobre 2026